ЗАМАНА - Аминат Абдулманапова: «Плита памяти о Магомедали Магомедове на здании Дома Правительства установлена заслуженно»

Аминат Абдулманапова: «Плита памяти о Магомедали Магомедове на здании Дома Правительства установлена заслуженно»

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09 июня, 2023. Пятница 13:12
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Аминат Абдулманапова: «Плита памяти о Магомедали Магомедове на здании Дома Правительства установлена заслуженно»

Сегодня, 9 июня, на фасаде Дома Правительства Дагестана торжественно открыли мемориальную плиту Почетному председателю Госсовета Магомедали Магомедову.

Аминат Абдулманапова: «Плита памяти о Магомедали Магомедове на здании Дома Правительства установлена заслуженно»

Мероприятие в память о видном государственном деятеле, Герое труда РФ прокомментировала народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова.

«Кому, как не ему должна быть памятная плита на этом здании, ведь в том числе благодаря ему удалось сохранить целостность нашей республики и именно в этом здании Магомедали Магомедович проработал более четверти века, 15 из них – был руководителем региона. Он безусловно был легендарным человеком, человеком-эпохой. Я думаю, все будут помнить его мужество, харизму и тонкий ум»,- выразила уверенность народный поэт.

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