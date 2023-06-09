Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

Почетное право открыть мемориал предоставили главе Дагестана Сергею Меликову и сыну Магомедали Магомедова, заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову.

Арсен Юсупов отметил, что почетный председатель Госсовета, Герой труда РФ был профессионалом, преданным своему делу и народу. «Теперь имя Магомедали Магомедовича увековечено на мемориальной доске, чтобы будущие поколения тоже знали о его значительном вкладе в развитие Дагестана. 15 июня этого года ему бы исполнилось 93 года. Думаю в этот день будет ещё больше желающих отдать дань уважения»,- добавил он.

На открытие также пришли Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители Народного Собрания РД, администрации города, родственники Магомедали Магомедова, общественные деятели, молодежь.