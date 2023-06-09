ЗАМАНА - Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

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09 июня, 2023. Пятница 10:26
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Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

9 июня руководитель Этномедиахолдинга «Дагестан» Арсен Юсупов принял участие в торжественной церемонии открытия на фасаде здания Дома Правительства мемориальной плиты видному государственному деятелю Магомедали Магомедову.

Арсен Юсупов принял участие в церемонии открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

Почетное право открыть мемориал предоставили главе Дагестана Сергею Меликову и сыну Магомедали Магомедова, заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову.

Арсен Юсупов отметил, что почетный председатель Госсовета, Герой труда РФ был профессионалом, преданным своему делу и народу. «Теперь имя Магомедали Магомедовича увековечено на мемориальной доске, чтобы будущие поколения тоже знали о его значительном вкладе в развитие Дагестана. 15 июня этого года ему бы исполнилось 93 года. Думаю в этот день будет ещё больше желающих отдать дань уважения»,- добавил он.

На открытие также пришли Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители Народного Собрания РД, администрации города, родственники Магомедали Магомедова, общественные деятели, молодежь.

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