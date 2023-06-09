В Дагестане на хорошую работу можно устроиться только «по блату»! Или все же не только?

Устроиться на хорошую работу в Дагестане можно только «по блату». Именно так считали 90% дагестанцев, которых я опрашивала для материала 8 лет назад.

Сразу уточню, что блат – это знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц. Это не то же самое, когда вы сильный специалист, у вас хорошо прокачан личный бренд, вас знают и приглашают на работу.

Мне стало интересно, изменилось ли мнение людей за эти годы. Я провела еще один социальный опрос, чтобы узнать это. В нем приняли участие более 170дагестанцев и дагестанок разного возраста, сферы деятельности, места проживания.

Вопрос простой – В нашей республике можно устроиться на хорошо оплачиваемую работу без подключения к вопросу связей и денег?

И вот результаты - 35% опрошенных убеждены в том, что это невозможно, но большинство, а именно 65% респондентов, верят, что своими усилиями в регионе еще можно чего-то добиться. Ответившие положительно назвали примеры таких случаев из своего окружения, но подчеркнули, что это скорее исключение, чем правило.

Несмотря на позитивные результаты опроса, наличие коррупции в республике никто не отрицает. Так, по итогам 2021 года Дагестан занял в рейтинге регионов по уровню коррупции 15 место. Неутешительна и статистика Следственного управления Следственного комитета РФ по РД за 2022 год. По данным управления, в Дагестане количество коррупционных преступлений увеличилось с 662 до 751, при этом участились факты взяточничества – с 285 до 387. Для сравнения - меньше всего случаев взяточничества зафиксировали в Республике Ингушетия и Костромской области – всего по одному преступлению.

Но это все еще не значит, что по-другому чего-то добиться в Дагестане нельзя. Я прекрасно понимаю тех, кто не верит в то, что можно поступить в университет своими силами, устроиться на желаемую работу, достичь хороших результатов в учебе или другой своей деятельности. Такое мнение совсем недавно не было чуждо и моей семье. Например, мама была уверена в том, что в университет меня зачислили по ошибке. Я точно помню, что она мне сказала первого сентября, провожая на факультет - Если вдруг тебя развернут, не переживай, поступишь в следующем году. Я пришла на факультет, наше отделение собралось, чтобы познакомиться с деканом. И тут декан говорит, что в списке отделения 16 человек, а нас в аудитории 17. В этот момент я естественно мысленно уже готовила себя к поступлению на следующий год, но оказалось, что одна из новоиспеченных студенток спутала отделение, и пришла не в свое.

Так начались мои 5 лет обучения на бюджете в Дагестанском государственном университете. После окончания вуза мне предложили работу в подведомственном учреждении министерства труда и социального развития республики, я согласилась. Угадайте, какой вопрос мне задавали знакомые первым, когда узнавали об этом. Правильно, нетрудно было догадаться - Кто тебя туда устроил? Затем меня пригласили работать в Администрацию Главы и Правительства республики, так что этот вопрос меня преследовал еще несколько лет.

Все бы ничего, каждый может считать так, как хочет и так, как ему подсказывает его опыт, но многие пресловутой фразой «Ничего нельзя добиться самостоятельно» лишают себя возможностей.

Как работать с этой ограничивающей установкой, и какой первый шаг предпринять, чтобы разбить этот стереотип и пойти навстречу своим целям, нам подсказала бизнес-психолог Татьяна Данилова.

По словам эксперта, в этой фразе человек признает, что существуют какие-то ресурсы, которые нужны для достижения результата, и у него их нет: «Человек сам ставит себе ограничение, что не может получить этот результат, а, значит, не будет даже пробовать и прикладывать усилия в этом направлении. Люди, которые верят в это убеждение, экономят свое время и усилия, перекладывают ответственность на внешние ограничения, которые, по их мнению, никак не преодолеть, ведь для наличия «связей» надо родиться в какой-то определенной семье и если это уже не произошло, то никак эти обстоятельства не изменить».

Такие люди, как отметила психолог, лишают себя возможности иметь в своей жизни что-то большее, чем есть у их окружения: «Эта установка усредняет и обобщает, «я как все из простой семьи», «от меня ничего не зависит», «я не могу это решить и поменять».

Если вы хотите поработать с этим и разрушить этот стереотип для себя, следуйте рекомендациям коуча, а именно задайте себе следующие вопросы: С чего я взял, что нельзя ничего добиться без связей и денег? Это мой опыт или мне кто-то об этом сказал? Если мне это кто-то сказал, то почему я в это верю? На основании чего тот человек так решил? Я верю всему, что мне говорят другие люди? Почему я поверил в это? Чего я себя лишаю, если буду продолжать верить в то, что самостоятельно ничего нельзя добиться? Как может измениться моя жизнь, если я узнаю, что для того чтобы что-то получить в жизни, необязательно иметь связи и деньги? Есть ли кто-то в моем окружении, кто добился чего-то без связей и денег? Как он это сделал?

Если на последние два вопроса вы не нашли ответ, не отчаивайтесь, я нашла его для вас.

Шамиль Омаров - человек, поддерживающий интеллектуальную и спортивную молодежь республики, пример для подражания для многих. Сегодня он молодой политик и один из активных депутатов Народного Собрания республики, помощник руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе РФ Сергея Миронова.

Казалось бы, мог ли юноша, родившийся в семье сельских тружеников и выросший в довольно небольшом селе Карлабко Левашинского, иметь такой успех и перспективы? Мы поинтересовались у Шамиля Гасбуллаевича, в чем, собственно, формула его успеха.

Несмотря на то, что в 90-ые годы было не особенно модно учиться, — вспоминает Шамиль Омаров, — ему с детства родители прививали любовь к образованию и труду, показывали, как важны для человека учеба, стремление получать знания, да и вообще - ставить перед собой большие цели. Тут главное все делать вовремя и стараться выполнять работу лучше остальных, и не оставлять ничего на потом. В школьные годы был активен, участвовал в олимпиадах почти по всем школьным предметам. Плюс к этому, как для любого жителя села, труд в огороде никто не отменял, помогал бабушке и родителям.

Ещё в школьные годы, в классе 7-8, твердо для себя решил - буду идти в политики. Путь к цели оказался не молниеносным. Да, не у всех все получается с первого раза и это нормально.

Окончив политехнический колледж по специальности социальный юрист, будущий депутат поступил в Институт финансов и права в Махачкале, где днем он был сосредоточен на учебе, а с вечера и до поздней ночи подрабатывал. А также более плотно стал заниматься спортом.

После окончания вуза Омаров попробовал себя в бизнесе, набирал опыт в разных направлениях.

И вот, к 35 годам настало время опробовать свои знания, умения и навыки в политике. К этому времени у Шамиля Омарова были успехи в бизнесе - своя консалтинговая компания. Первый опыт участия в выборах в качестве кандидата был в 2015 году: в предвыборных списках партии «Родина» был выдвинут кандидатом в депутаты Городского Собрания Махачкалы. Однако не прошел. В 2016 году попытался снова, но уже от партии «Справедливая Россия» (прим. редакции: сейчас «Справедливая Россия – Патриоты - За правду») выдвинулся по Советскому району Махачкалы в республиканский парламент, но и в этот раз удача была не на его стороне.

Казалось бы, он мог уже решить, что действительно, всё - в политику не попасть без связей и покровителей. Часть друзей поддерживали его упорство и стремление в следующий раз, опираясь на полученный опыт, снова идти на выборы, а часть - была убеждена и пыталась уверить в том, что без «блата» ничего не получится.

«После выборов в 2017 году я переехал в Москву, меня пригласили поработать помощником депутата Госдумы РФ Елены Григорьевны Драпеко. В этом же году руководством региональной партии «Справедливая Россия» я был включен в состав регионального политсовета и активно включился в партийную деятельность, изучал все нюансы, налаживал коммуникации», — рассказывает Омаров.

И вот, по итогам выборов 2021 года он уже депутат Народного Собрания Дагестана, член Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям. Помимо этого является руководителем Фонда военно-патриотического воспитания молодежи им. генерал-майора М.Ч. Ибрагимова, увлекается антиквариатом, является членом общества друзей государственно-историческогому зея.

«Меня убеждали в том, что стать депутатом, не имея связей, не получится. Но упорство приносит плоды - этой мой принцип по жизни. Нужно четко выбрать цель, не упрямо, а упорно идти к ней, адекватно, соблюдая дагестанские адаты, почитая старших и помогая младшим. У человека должна быть дисциплина, она бьет талант», — уверяет парламентарий.

«Важную роль в достижении любых целей играет и окружение. В нем должно быть взаимоуважение, общие интересы и идеи, желание приносить пользу. В наше время для роста и развития создано много условий. Важно, чтобы цель была именно ваша, не навязанная друзьями, обществом, а именно то, к чему у вас действительно есть импульс. При неудачах не нужно отчаиваться, каждое действие вызывает противодействие или другое действие. Ипри следующем шаге и попытке вы можете не получить желаемого, но обязательно получите опыт, из которого нужно научиться получать пользу. Так устроена жизнь, нужно действовать», — подчеркивает депутат.

Надеюсь, этот материал мотивирует вас и даст импульс пробовать снова, не опуская рук. Если он был для вас полезен, и вы хотите поделиться своим опытом, интересными случаями из жизни, рассказать о вашем друге, у которого получилось, пишите в нашу редакцию, на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и, возможно, следующий наш материал будет именно о вас. Эльза Чубанова.