ЗАМАНА - 26 дагестанских школ названы именами героев СВО

26 дагестанских школ названы именами героев СВО

Автор
08 июня, 2023. Четверг 16:14
|||
26 дагестанских школ названы именами героев СВО

Сегодня по инициативе дагестанского правительства многие улицы носят имена участников СВО. Имена выпускников-героев СВО получили и 26 учебных заведений республики.

26 дагестанских школ названы именами героев СВО

Глава отряда ТОКС МКОУ «Новокулинская СОШ №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана» Сулейман Магомедов проинформировал, что большая часть школ, которым дали имена героев – в Рутульском районе – 7 учебных заведений: в селах Хлют, Гельмец, Кала, Амсар, Цудик, Джилихур и Мюхрек; 4 школы – в Махачкале: учебные заведения №№ 27, 41, 42 и 51), 3 образовательных учреждения в Карабудахкентском районе (2 в Карабудахкенте и одно в Аданаке).

Имена героев получили две школы в Сулейман-Стальском районе (в селе Зизик и селе Кахцуг), Гумбетовском районе (Новоцилитлинская СОШ и Первомайская СОШ) и в Кизлярском районе (в селах Брянск и Большач Арешевка), по одной школе — в Докузпаринском районе (в селе Каладжух), Дахадаевском районе (в селе Хуршни), Новолакском районе (село Тухчар), в Шамильском районе (село Верхний Батлух) и в городе ДагОгни (школа №4).

Прочитано 39 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top