Жителям расскажут об условиях поступления на военную службу по контракту в нынешнем году, требованиях, а также о числе денежных выплат и льготах для контрактников.
В общественных местах (парках, площадях, торговых центрах) будут установлены мобильные информационные пункты, где добровольцы ответят на все вопросы жителей и предоставят им информационные буклеты.
Консультацию можно получить по контактам «горячей линии» «#Мывместе»: 8-989-891-92-92. В Дагестане также функционирует пункт отбора для поступления на военную службу по контракту, куда можно позвонить по телефону: 8-989-484-69-95.
Для удобства жителей Минмолодежи региона разработало специальный сайт, где опубликованы необходимые сведения о военной службе по контракту.