Россельхознадзор по РД устранил несанкционированные свалки в Кумторкалинском районе

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Дагестану в Кумторкалинском районе на землях сельскохозяйственного назначения выявили незаконные свалки.

Как проинформировала пресс-служба Россельхознадзора, в процессе выездного обследования в селе Новострой на землях сельскохозяйственного назначения были зафиксированы нелегальные свалки, что является нарушением требований Земельного кодекса России и федеральных законов.

«По факту выявленных нарушений владельцам земельных участков объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением принять меры, нацеленные на использование земельных участков по назначению», — заявляется ведомством в официальном сообщении.