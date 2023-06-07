Как проинформировала пресс-служба Россельхознадзора, в процессе выездного обследования в селе Новострой на землях сельскохозяйственного назначения были зафиксированы нелегальные свалки, что является нарушением требований Земельного кодекса России и федеральных законов.
«По факту выявленных нарушений владельцам земельных участков объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением принять меры, нацеленные на использование земельных участков по назначению», — заявляется ведомством в официальном сообщении.