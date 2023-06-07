"Мосгортур организует отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах. Дети и подростки будут отдыхать и плавать в море в Крыму и Краснодарском крае, пить целебные минеральные воды и дышать горным воздухом в Ставрополье, любоваться красотой Русского Севера, знакомиться с Татарстаном и Беларусью, и это лишь малая часть списка. В 2023 году мы включили в географию детского отдыха еще 6 новых направлений: это Алтай, Байкал и кавказские регионы — Ингушетия и Дагестан", — рассказала Голубева.
Мосгортур организует детский отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах, включая Дагестан
- Автор Дарья
- 07 июня, 2023. Среда 11:14
В карту детского отдыха вошли еще 6 новых направлений: для жителей Москвы организуют отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора Мосгортура Инну Голубеву.
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