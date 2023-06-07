В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"

"Мне приятно пребывать сегодня здесь и дарить презенты таким талантливым ребятам. Несколько дней назад я поздравила лауреатов конкурса в Дагестане и сегодня поздравляю в Москве. Мне крайне радостно видеть, как прекрасно дети читают стихи моего отца. Видно, что они не просто произносят, а чувствуют каждое слово. Я знаю, это было бы очень важно и для него", — выступила на сцене дочь Расула Гамзатова, заслуженная работница культуры Дагестана, руководительница Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, глава "Межрегионального фонда поддержки культуры имени Расула Гамзатова" Салихат Гамзатова.