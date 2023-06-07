"Мне приятно пребывать сегодня здесь и дарить презенты таким талантливым ребятам. Несколько дней назад я поздравила лауреатов конкурса в Дагестане и сегодня поздравляю в Москве. Мне крайне радостно видеть, как прекрасно дети читают стихи моего отца. Видно, что они не просто произносят, а чувствуют каждое слово. Я знаю, это было бы очень важно и для него", — выступила на сцене дочь Расула Гамзатова, заслуженная работница культуры Дагестана, руководительница Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, глава "Межрегионального фонда поддержки культуры имени Расула Гамзатова" Салихат Гамзатова.
В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"
- Автор Дарья
- 07 июня, 2023. Среда 08:47
Церемония награждения лауреатов Всероссийской акции "Расул Гамзатов глазами детей" состоялась 6 июня в Российском фонде культуры, ими стали 30 ребят, а также 10 детей получили специальные презенты, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.
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