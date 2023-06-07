В соответствии с документом мобилизованные граждане, добровольцы и их семьи смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых:
- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;
- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме;
- компенсация стоимости твердого топлива;
- предоставление образовательными организациями РД отдельной квоты на обучение;
- внеочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях РД;
- освобождение от платы за обучение студентов;
- оказание содействия в обеспечении рабочими местами, и иные меры поддержки.