Дорожные работники ремонтируют 12 км дороги «Ботаюрт – Львовский №1»

Как заявляется пресс-службой министерства, автодорога регионального значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи сел Хасавюртовского района с райцентром – городом Хасавюртом. Связывает между собой 2 федеральные дороги – «Хасавюрт – Бабаюрт» и Р-215 «Астрахань – Махачкала». Также дорога соединяет находящиеся в данной зоне прикутанные хозяйства с опорной сетью дорог региона и имеет ключевое значение для развития сфер сельского хозяйства и экономики в зоне тяготения.

Уточняют, что на данный момент на объекте осуществляются мероприятия по усилению основания дорожного полотна и ремонту водоотводных труб, параллельно проходят работы по устройству асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин.