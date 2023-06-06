ЗАМАНА - Дорожные работники ремонтируют 12 км дороги «Ботаюрт – Львовский №1»

Дорожные работники ремонтируют 12 км дороги «Ботаюрт – Львовский №1»

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06 июня, 2023. Вторник 10:24
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Дорожные работники ремонтируют 12 км дороги «Ботаюрт – Львовский №1»

В Хасавюртовском районе в рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана проходит ремонт автодороги «Ботаюрт – Львовский №1» на участке км 0 – км 12.

Дорожные работники ремонтируют 12 км дороги «Ботаюрт – Львовский №1»

Как заявляется пресс-службой министерства, автодорога регионального значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи сел Хасавюртовского района с райцентром – городом Хасавюртом. Связывает между собой 2 федеральные дороги – «Хасавюрт – Бабаюрт» и Р-215 «Астрахань – Махачкала». Также дорога соединяет находящиеся в данной зоне прикутанные хозяйства с опорной сетью дорог региона и имеет ключевое значение для развития сфер сельского хозяйства и экономики в зоне тяготения.

Уточняют, что на данный момент на объекте осуществляются мероприятия по усилению основания дорожного полотна и ремонту водоотводных труб, параллельно проходят работы по устройству асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин.

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