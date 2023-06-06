Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Точки притяжения на селе»

Жители Дагестана могут принять участие в проекте «Точки притяжения на селе», где интересные села или находящиеся в них объекты могут стать площадкой для молодежных мероприятий, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.

Заполнить анкету можно до 20 июня на сайте РССМ в разделе «Кадры для села», в подразделе «Точки притяжения». До 30 июня организаторы рассмотрят пришедшие заявки на корректность заполнения формы регистрации. Основными правилами при отборе являются отсутствие аварийного состояния объекта и наличие значимости для республики.

До 10 июля с выбранными объектами заключат договор о сотрудничестве, а всю информацию опубликуют на портале РССМ и ресурсах партнеров проекта. Также отобранные точки поучаствуют в программе «Точки притяжения» от Росмолодежи и в программе «Больше, чем путешествие».