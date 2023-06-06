«Осуществлено 2082 взлетно-посадочные операции, что на 33,7 процента больше показателей минувшего года, а также обработано 315,32 тонны грузов и почты, это на 20,5 процента больше в сравнении с таким же периодом 2022 года», – заявляет пресс-служба.
Пассажиропоток махачкалинского аэропорта вырос на 31,6%
- Автор Дарья
- 06 июня, 2023. Вторник 01:01
За май этого года махачкалинский аэропорт обслужил 258 730 человек. Пассажиропоток увеличился на 31,6%, если сравнивать с тем же месяцем минувшего года, информирует пресс-служба воздушной гавани.
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