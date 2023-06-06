Джамаладин Гасанов: «Около 2,5 тысячи домовладений в Дагестане включено в план-график догазификации»

Около 2,5 тысячи домовладений в 304 населенных пунктах Дагестана включено в план-рафик догазификации. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов, комментируя запуск информационного проекта «Единой России», компании «Газпром межрегионгаз» и издания «Московский комсомолец» «Газ в каждый дом».

«Важно, чтобы люди могли узнать, как подать заявку в программу, насколько эта процедура сегодня удобна и проста, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации», – пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что информирование людей о возможности догазификации домов – важная часть успеха реализации программы.

Как сообщили информагентству в пресс-службе партии, на онлайн-ресурсе издания будут размещаться комментарии экспертов, новости, статьи и полезная информация по социальной догазификации. Задача проекта – дополнительное информирование граждан.

По словам депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова, очень важно качественное информирование населения о ходе реализации программы догазификации, направленной на повышение качества жизни наших граждан.

Напомним, что в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале «Госуслуги» и через отделения МФЦ, абонентские пункты ООО «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

В сентябре 2022 года «Единая Россия» дала старт работе совместных с ООО «Газпром межрегионгаз» консультационных центров по социальной газификации. Они открыты на базе общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России».