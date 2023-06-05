6 520 детей отдохнут в первой смене в детских лагерях республики

Лето наступило и все дагестанские стационарные лагеря открыли свои двери, принимая первых детей, информирует пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Так, в первую смену в лагерях проведут время 6 250 ребят. Кроме того, с начала лета заработают и пришкольные лагеря.

В данный момент обязательные санитарно-эпидемиологические заключения, получили все 25 лагерей, которые работают в республике.