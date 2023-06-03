ЗАМАНА - В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

Автор
03 июня, 2023. Суббота 12:03
|||
В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

Власти переименовали центральную улицу села Леваши в честь почетного председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководившего Дагестаном на протяжении почти 20 лет. Об этом сообщили журналистам в районной администрации

В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

.

"Центральная улица Леваши переименована в честь председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова", - говорится в сообщении.

Магомедов умер 4 декабря 2022 года Махачкале. В 2023 году 15 июня ему исполнилось бы 94 года. Его похоронили в его родном селе Леваши. Указом президента России Магомедову присвоили звание Героя труда Российской Федерации "За особые заслуги перед государством и народом". 

Прочитано 31 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top