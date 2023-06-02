В программу концерта войдет вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта Дагестана. В разработке постановки участвуют лучшие эксперты со всей России.
Вокальную часть мероприятия исполнит солистка Театра оперы и балета Елена Величко, а также приглашенный народный артист РФ, известный оперный певец, солист Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Алексей Мочалов.
Премьера должна состояться 19 августа на большой сцене русского драматического театра имени Максима Горького. Хор также отправится в гастроли по городам региона и России.