ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» в заключительном матче примет «Аланию»

Махачкалинское «Динамо» в заключительном матче примет «Аланию»

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02 июня, 2023. Пятница 13:24
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Махачкалинское «Динамо» в заключительном матче примет «Аланию»

Махачкалинская команда «Динамо» в заключительной игре текущего сезона Первой лиги примет на домашнем поле владикавказскую «Аланию».

Махачкалинское «Динамо» в заключительном матче примет «Аланию»

Матч 34-го тура состоится 3 июня на стадионе «Анжи-Арена». Старт игры в 14:00.

Махачкалинцы имеют на своем счету 46 набранных очков и находятся на 6 месте в турнирной таблице.

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