Матч 34-го тура состоится 3 июня на стадионе «Анжи-Арена». Старт игры в 14:00.
Махачкалинцы имеют на своем счету 46 набранных очков и находятся на 6 месте в турнирной таблице.
Махачкалинская команда «Динамо» в заключительной игре текущего сезона Первой лиги примет на домашнем поле владикавказскую «Аланию».
Матч 34-го тура состоится 3 июня на стадионе «Анжи-Арена». Старт игры в 14:00.
Махачкалинцы имеют на своем счету 46 набранных очков и находятся на 6 месте в турнирной таблице.
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