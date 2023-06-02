Как заявляется ведомством, есть погибшие и пострадавшие. На место трагедии для координации действий полиции прибыл Кизилюртовский межрайонный прокурор.
Авария с участием трёх автомобилей произошла в Дагестане
- Автор Дарья
- 02 июня, 2023. Пятница 02:02
Смертельная авария с участием 3-х машин случилась вчера, 1 июня, рядом с селом Акнада Кизилюртовского района. По данному инциденту прокуратура началу проверку, информирует пресс-служба республиканского МВД.
Последнее от Дарья
- Татьяна Беляева и Ильяс Мамаев поздравили подопечных Дома ребенка в Буйнакске
- Дети из Табасаранского района получили подарки от имени Главы республики
- На «Анжи Арене» проходит масштабный праздник ко Дню защиты детей
- Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность
- В Дагестан вернулось более 350 детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке