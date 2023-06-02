ЗАМАНА - Авария с участием трёх автомобилей произошла в Дагестане

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Дагестане

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02 июня, 2023. Пятница 02:02
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Авария с участием трёх автомобилей произошла в Дагестане

Смертельная авария с участием 3-х машин случилась вчера, 1 июня, рядом с селом Акнада Кизилюртовского района. По данному инциденту прокуратура началу проверку, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Дагестане

Как заявляется ведомством, есть погибшие и пострадавшие. На место трагедии для координации действий полиции прибыл Кизилюртовский межрайонный прокурор.

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