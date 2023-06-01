Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность

«Этот праздник приобретает особую актуальность. Именно сейчас Россия показывает Западу свою мягкую силу и ненавязчиво учит весь мир тому, как нужно относиться к семье и ребенку, что дети — это особая ценность и это наше будущее. На западе так не считают, уничтожая все самое ценное и самое главное, разрушая семейные ценности и легализуя педофилию. Спасибо больше президенту страны, что такого он не допустит!!! Сегодня на Анжи Арене было задействовано несколько детских развлекательных игровых площадок, таких как шахматы, ГТО, мыльные пузыри, детское творчество рисунков, пазлы, квест, а также задействованы аттракционы и Динопарк, выставка авто МЧС», — прокомментировал Османов.

