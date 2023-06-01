ЗАМАНА - Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность

Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность

Автор
01 июня, 2023. Четверг 16:10
|||
Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность

Депутат Народного собрания Гасан Османов принял участие в масштабном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей, которое прошло на территории Анжи Арены в Каспийске.

Гасан Османов: Этот праздник приобретает особую актуальность

«Этот праздник приобретает особую актуальность. Именно сейчас Россия показывает Западу свою мягкую силу и ненавязчиво учит весь мир тому, как нужно относиться к семье и ребенку, что дети — это особая ценность и это наше будущее. На западе так не считают, уничтожая все самое ценное и самое главное, разрушая семейные ценности и легализуя педофилию. Спасибо больше президенту страны, что такого он не допустит!!! Сегодня на Анжи Арене было задействовано несколько детских развлекательных игровых площадок, таких как шахматы, ГТО, мыльные пузыри, детское творчество рисунков, пазлы, квест, а также задействованы аттракционы и Динопарк, выставка авто МЧС», — прокомментировал Османов.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top