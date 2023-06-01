При поддержке депутата НС РД Османа Булатова прошел праздник для 40 детей из семей участников СВО

В преддверии 1 июня, в рамках праздника Дня защиты детей, Администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы при поддержке депутата Народного Собрания РД Османа Булатова организовали праздник для 40 детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Данное мероприятие прошло в развлекательном комплексе «Миркато» в г. Махачкала. Для детей были приглашены аниматоры, с музыкально-развлекательной программой, дети участвовали в различных конкурсах, для детей с музыкальной программой выступили артисты Дагестанской эстрады, а также детям были переданы подарки.

«Отмечать 1 июня, в кругу маленьких детишек, стало доброй для нас традицией, эти мероприятия дарят детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение.

Столько улыбок и веселых детских лиц можно увидеть разве что на таких праздниках! А мы, в свою очередь, благодарим родителей этих детишек, которые в это время защищают нашу Родину! Здоровья вам и мира в ваших домах!» отметил депутат Осман Булатов.