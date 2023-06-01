ЗАМАНА - При поддержке депутата НС РД Османа Булатова прошел праздник для 40 детей из семей участников СВО

При поддержке депутата НС РД Османа Булатова прошел праздник для 40 детей из семей участников СВО

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01 июня, 2023. Четверг 15:27
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При поддержке депутата НС РД Османа Булатова прошел праздник для 40 детей из семей участников СВО

В преддверии 1 июня, в рамках праздника Дня защиты детей, Администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы при поддержке депутата Народного Собрания РД Османа Булатова организовали праздник для 40 детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

При поддержке депутата НС РД Османа Булатова прошел праздник для 40 детей из семей участников СВО

Данное мероприятие прошло в развлекательном комплексе «Миркато» в г. Махачкала. Для детей были приглашены аниматоры, с музыкально-развлекательной программой, дети участвовали в различных конкурсах, для детей с музыкальной программой выступили артисты Дагестанской эстрады, а также детям были переданы подарки.

«Отмечать 1 июня, в кругу маленьких детишек, стало доброй для нас традицией, эти мероприятия дарят детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение.
Столько улыбок и веселых детских лиц можно увидеть разве что на таких праздниках! А мы, в свою очередь, благодарим родителей этих детишек, которые в это время защищают нашу Родину! Здоровья вам и мира в ваших домах!» отметил депутат Осман Булатов.

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