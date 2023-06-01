Памятка о ВИЧ от специалиста-инфекциониста

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является конечной стадией этой болезни. Если не применять современных средств лечения, больной СПИДом в среднем может прожить не более двух лет.

Что такое ВИЧ-инфекция?

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он поражает различные клетки тела человека, в первую очередь-иммунную систему. Диагноз «Вич-инфекция» ставится, когда человек заражен ВИЧ. Люди, зараженные ВИЧ, называются «ВИЧ» -инфицированные или «ВИЧ-положительные» («ВИЧ+»). ВИЧ инфицированный и больной СПИДом не одно и то же. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти в среднем от 7 до 15 лет, это зависит от образа жизни, состояния здоровья, питания, качества окружающей среды и иных факторов. Хотя нередки случаи развития СПИДа в течение 1 года. Пока ВИЧ не перешел в стадию СПИДа инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. С момента заражения вирусом человек может передавать его другим людям при определенных условиях.

Как ВИЧ переходит в стадию СПИДа?

ВИЧ уничтожает важные клетки иммунной системы CD4, называемые еще т4 клетками. Это происходит медленно, но в итоге приводит к иммунодефициту, когда иммунная система не может больше эффективно функционировать и бороться с любыми, пусть даже самыми легкими заболеваниями. СПИД быстрее развивается у тех, чье здоровье изначально слабее. Негативное влияние также оказывают курение, алкоголь, наркотики, плохое питание, стрессы.

Как можно обнаружить ВИЧ?

ВИЧ может жить в организме 7-15 лет, прежде чем появятся какие-либо проблемы со здоровьем. В то время люди, живущие с ВИЧ, чувствуют себя хорошо и могут даже не подозревать, что в их организме находится вирус. Единственный способ установить наличие вируса это тест крови на наличие специфических антител к ВИЧ.

Что такое тест на антитела к ВИЧ?

Антитела вырабатываются организмом для борьбы с различными инфекциями. Тест определяет наличие антител к ВИЧ в крови человека.

Положительный результат означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ.

Это дает основание предполагать, что человек ВИЧ-инфицирован и может в определенных ситуациях передать вирус другим.

Отрицательный результат означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены. Есть три ситуации, когда тест может давать отрицательный результат:

1) если человек не заражен ВИЧ;

2) если человек заражен ВИЧ, но организм еще не выработал антитела к вирусу (так называемый «период окна»);

3) если у человека развитый СПИД, когда иммунная система уже не работает (в этом случае человек очень тяжело болен и фактически умирает).

Как происходит заражение ВИЧ?

Вирус передается только через определенные жидкости организма.

Это:

-кровь;

-сперма;

-вагинальный секрет;

-грудное молоко.

ВИЧ передается:

- при сексуальном контакте без презерватива;

- при прямом попадании крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки;

- переливании крови и трансплантации органов;

- использовании нестерильных игл и шприцев;

- от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.

Можно ли предотвратить заражение?

Можно! Достаточно предотвратить попадание в ваш организм крови, спермы, вагинального секрета и грудного молока другого человека. Это значит:

*Здоровая кожа! Здоровая слизистая! Здоровые зубы!

*Пользоваться презервативом из латекса или полиуретана при любом сексуальном контакте.

*Всегда пользоваться одноразовым и/или стерильными инструментами для медицинских процедур, связанных с проникновением в организм.

ВИЧ не передается:

- при бытовых контактах: дружеских поцелуях, рукопожатиях, объятиях, пользовании общей посудой, общим бассейном, спортивным залом, туалетом, постельным бельем.

Магомедалиева Умакусум Абидовна, Врач- инфекционист ГБУ. РД. Поликлиники №9