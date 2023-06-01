Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения

"Уважаемый Магомедсалам Магомедалиевич!

Примите искренние поздравления и самые теплые пожелания в День Вашего рождения!

Находясь на ответственной должности заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, Вы, своей активной жизненной позицией и твердой волей, снискали себе подлинное уважение дагестанцев и россиян.

Выражаю уверенность в том, что Ваш жизненный опыт, высокое чувство ответственности за любое начинание, прекрасные организаторские способности позволят Вам и впредь решать самые сложные и ответственные задачи, стоящие перед страной.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и успехов в созидательной деятельности на благо народа. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!", — обратился руководитель Администрации МР «Левашинский район» Мухтар Халалмагомедов.