ЗАМАНА - Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения

Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения

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01 июня, 2023. Четверг 09:50
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Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения

Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет российского государственного деятеля Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения.

Глава Администрации МР «Левашинский район поздравляет Магомедсалама Магомедалиевича с Днем рождения

"Уважаемый Магомедсалам Магомедалиевич!
Примите искренние поздравления и самые теплые пожелания в День Вашего рождения!
Находясь на ответственной должности заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, Вы, своей активной жизненной позицией и твердой волей, снискали себе подлинное уважение дагестанцев и россиян.

Выражаю уверенность в том, что Ваш жизненный опыт, высокое чувство ответственности за любое начинание, прекрасные организаторские способности позволят Вам и впредь решать самые сложные и ответственные задачи, стоящие перед страной.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и успехов в созидательной деятельности на благо народа. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!", — обратился руководитель Администрации МР «Левашинский район» Мухтар Халалмагомедов.

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