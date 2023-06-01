ЗАМАНА - Девочка из Геленджика поздравила детей Дагестана с Международным днем защиты детей

Девочка из Геленджика поздравила детей Дагестана с Международным днем защиты детей

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01 июня, 2023. Четверг 08:44
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Девочка из Геленджика поздравила детей Дагестана с Международным днем защиты детей

Девочка из Геленджика, воспитанница семи лет детсада «Аист» Виктория Бочнева, обращаясь к руководителю Дагестана Сергею Меликову, поздравила детей республики с Международным днем защиты детей.

Девочка из Геленджика поздравила детей Дагестана с Международным днем защиты детей

Каждый год, начиная с 4 лет, Вика поздравляет детей по всей планете. Поздравления получали ребята из Анталии, Самсуна и Чечни, а в этом году очередь достигла и дагестанских детей. Стих для ребенка написал друг великого поэта Дагестана Расула Гамзатова, автор Николай Беседин.

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