Девочка из Геленджика поздравила детей Дагестана с Международным днем защиты детей

Девочка из Геленджика, воспитанница семи лет детсада «Аист» Виктория Бочнева, обращаясь к руководителю Дагестана Сергею Меликову, поздравила детей республики с Международным днем защиты детей.

Каждый год, начиная с 4 лет, Вика поздравляет детей по всей планете. Поздравления получали ребята из Анталии, Самсуна и Чечни, а в этом году очередь достигла и дагестанских детей. Стих для ребенка написал друг великого поэта Дагестана Расула Гамзатова, автор Николай Беседин.