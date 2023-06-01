ЗАМАНА - Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»

Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»

Автор
01 июня, 2023. Четверг 00:53
|||
Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»

Крупнейший на Северном Кавказе партнер сервисов Яндекс Муслим Муслимов принял участие в Региональном фестивале «Действуй», в рамках которого прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибки – это не страшно».

Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»

Основными слушателями стали школьники, участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Спикер рассказал о своем опыте, поделился личными наработками и предостерег от наиболее частых ошибок, с которыми могут столкнуться начинающие предприниматели.

«Быть предпринимателем очень круто, но вместе с тем это и тяжело. На первых этапах всегда бывает сложно. Каждый проходит этап набивания собственных шишек. Это нестрашно.

Если говорить о качествах, которыми должен обладать предприниматель, то я считаю, что помимо общих, прикладных навыков, он должен обладать какими-то универсальными компетенциями. Начинающий предприниматель должен постоянно изучать ту сферу, которая ему интересна. Также он должен неплохо разбираться в налоговом законодательстве. К примеру, если неправильно выбрать налоговый режим, можно потерять конкурентоспособность. Вы должны понимать, что мы живем в очень изменчивом мире.

Необходимо постоянно мониторить рынок, изучать новые технологии, идти в ногу со временем. И еще, очень важный момент, не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес, но это их не останавливало. Ошибки помогают нам набираться опыта», — сказал Муслимов.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top