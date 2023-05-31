Принять участие в нем могут государственные и муниципальные организации, общественные организации и объединения, работающие на территории региона, а также физические лица, которые постоянно проживают на территории Дагестана, информирует пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий региона.
Конкурс проводится по следующим категориям: «Национальные подворья народов России», «Стихи», «Сценка» и «Видеоролик».
Прием заявок стартовал вчера, 30 мая, а завершится он 15 июля.
Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.