Осман Булатов: «Новая редакция закона о предпринимательстве учитывает современные реалии экономического развития Дагестана и страны»

На очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан депутат Осман Булатов выступил с презентацией поправок к закону о предпринимательстве.

По его словам, закон, принятый в регионе 15 лет назад, сейчас заметно устарел.

«Он не учитывает и выросшую предпринимательскую активность и то, как влияет бизнес на социально-экономическое развитие республики», – считает депутат.

Новая редакция закона, подготовленная группой депутатов, учитывает все изменения современные реалии и более детально регулирует сферу развития малого бизнеса в Дагестане.

По рекомендации Главы Дагестана Сергея Меликова законопроект был обсуждён на заседании профильного комитета с участием всех заинтересованных органов исполнительно власти, других комитетов НС, прокуратуры, Счетной Палаты, бизнес сообщества, поддержан депутатами Комитета. Законопроект одобрен президиумом НС РД.