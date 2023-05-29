Как уточняется ведомством, автодорога связывает 4 района между собой: Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский, она входит в опорную сеть республики и является одним из капиталоемких объектов национального проекта в 2023 году.
В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги
- Автор Дарья
- 29 мая, 2023. Понедельник 17:26
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Докузпаринском районе осуществляется ремонт автодороги Магарамкент – Ахты – Рутул км 40 – км 54, информирует пресс-служба Минтранспорта.
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