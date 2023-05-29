В обсуждении вопросов поучаствовали гости из других стран, специалисты органов государственной власти, научная интеллигенция и жители Дербента.
Начал конференцию глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов. Он передал приветствие собравшимся от имени руководителя РД Сергея Меликова и озвучил, что проведение конференции в древнейшем городе страны Дербенте примечательно, так как он является колыбелью цивилизаций, историческим центром распространения религиозных и культурных ценностей жителей республики.
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