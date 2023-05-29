Международная богословская конференция состоялась на крепости «Нарын-кала» в Дербенте

Международная богословская конференция «Религия в современном информационном пространстве: национальные и интернациональные аспекты» прошла в воскресенье, 28 мая, в Дербенте, информирует пресс-служба ДГИ.

В обсуждении вопросов поучаствовали гости из других стран, специалисты органов государственной власти, научная интеллигенция и жители Дербента.

Начал конференцию глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов. Он передал приветствие собравшимся от имени руководителя РД Сергея Меликова и озвучил, что проведение конференции в древнейшем городе страны Дербенте примечательно, так как он является колыбелью цивилизаций, историческим центром распространения религиозных и культурных ценностей жителей республики.

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