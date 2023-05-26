Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником

«Уважаемые предприниматели! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Мы по праву чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Используя свой богатый, разносторонний потенциал, вы активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в данную отрасль экономики. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии Республики Дагестан. Вы нашли и прочно заняли свое место в ее экономике, участвуете в конкурсах профессионального мастерства, грантах поддержки среднего и малого предпринимательства, в социально значимых проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и программы. Желание бизнеса брать на себя ответственность и помогать в развитии республики заслуживает глубокого уважения и поддержки. Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, удач и новых побед!»,- говорится в поздравлении премьер-министра.