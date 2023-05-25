Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правовой информации. Данный указ начинает работать со дня его подписания и распространяется на правоотношения, появившиеся с 24 февраля минувшего года.
Президент России установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС России в зоне СВО
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 10:47
Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин вчера, 24 мая, установил единовременные выплаты семьям в 5 миллионов рублей в случае гибели работников МЧС России в зоне СВО, а 3 миллиона рублей — при получении ранений.
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