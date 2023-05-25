ЗАМАНА - В Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе обнаружили многочисленные нарушения

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе обнаружили многочисленные нарушения

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25 мая, 2023. Четверг 10:09
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В Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе обнаружили многочисленные нарушения

В процессе проверки Реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе были зафиксированы некоторые нарушения, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе обнаружили многочисленные нарушения

В рамках инспекции специалисты выявили, что двух воспитателей приняли на работу с использованием поддельных дипломов о высшем образовании. Обнаружилось, что при оформлении на работу они предоставили дипломы об окончании ДГПУ. При этом, по сведениям данного университета, указанные лица среди выпускников не числятся и дипломы о высшем образовании ими не получались.

Все необходимые материалы по инциденту переданы в МВД Дагестана и региональную Прокуратуру для организации проверки и принятия необходимого процессуального решения.

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