ЗАМАНА - В Дагестане состоится Юбилейный X Международный межрелигиозный молодежный форум

В Дагестане состоится Юбилейный X Международный межрелигиозный молодежный форум

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24 мая, 2023. Среда 17:00
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В Дагестане состоится Юбилейный X Международный межрелигиозный молодежный форум

С 26 мая по 30 мая на площадке Республиканского центра образования «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе состоится X Международный межрелигиозный молодежный форум.

В Дагестане состоится Юбилейный X Международный межрелигиозный молодежный форум

В мероприятии поучаствуют известные государственные и общественные деятели, специалисты научного сообщества, религиозные деятели, которые занимаются вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, участники СВО и матери героев.

Форум в общем продлится 5 дней. Главным мероприятием форума станет конференция на тему международного опыта в профилактике и противодействии идеологии терроризма, в рамках которой пройдут 3 секции.

Также в программу мероприятия войдут встречи с известными политическими, религиозными, спортивными и общественными деятелями, тематические семинары и круглые столы, спортивные соревнования, различные конкурсы и так далее.

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