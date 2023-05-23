Депутат Ризван Голоев принял участие в линейке для выпускников гимназии Хасавюрта

Депутат Народного Собрания РД Ризван Голоев принял участие в последнем звонке в стенах Хасавюртовской гимназии № 3, в которой учился сам.

В рамках своего выступления Ризван Голоев выразил благодарность учителям и родителям за их труд и вклад в воспитание подрастающего поколения.

«В школе мы учимся овладевать знаниями, трудиться и дружить. Каждый из нас с ностальгией вспоминает школьные годы, учителей и одноклассников. Впереди у вас – начало нового этапа в жизни. Верьте в свои силы, ставьте себе достойные цели и достигайте их! Мы верим, что вы найдете правильную дорогу и привнесете много нового, интересного в жизнь города», – сказал он.

Мероприятия в гимназии начались с исполнения Гимна России, а затем программу продолжили выступления учеников, а старшеклассники станцевали вальс.

В пресс-службе также отметили, что последний звонок в Хасавюрте прозвучал для 324 одиннадцатиклассников и 2096 девятиклассников.