Сефижат Магомедрасулова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана

Первый заместитель председателя Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы, председательница ДРО «Матери России», руководительница сообщества «Сила матерей» Сефижат Магомедрасулова озвучила, что включение в состав Общественной палаты новых людей положительно повлияет на деятельность этого органа:

«Как я считаю, главной целью участников Общественной палаты является эффективное сотрудничество между гражданами и властью. А в сегодняшних реалиях возрастает роль данного общественного органа, как главного института гражданского общества. Радует, что в состав Общественной палаты региона включены новые лица. Не сомневаюсь, что они будут работать во благо нашего региона и принесут пользу, как для Дагестана, так и для жителей», — высказалась Магомедрасулова.