Руководитель Дагестана Сергей Меликов в целях оказания поддержки ветеранам ВОВ поручил предусмотреть 7 миллионов 560 тысяч рублей на осуществление единовременной выплаты героям ВОВ 1941-1945 годов в размере 360 000 рублей. Такая мера помощи охватит 21 героя ВОВ.
Выплату в размере 360 000 рублей получат ветераны ВОВ в Дагестане
- Автор Дарья
- 24 мая, 2023. Среда 10:45
Выплату в размере 360 000 рублей направят ветеранам Великой Отечественной Войны в Дагестане. Соответствующий указ о выделении на эти задачи 7,5 миллиона рублей из Резервного фонда руководства региона подписал 22 мая глава кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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