Туристка из Москвы поучаствовала в конном забеге в Чародинском районе

Десятки всадников поучаствовали в конном забеге по пересеченной местности в селе Гидиб Чародинского района РД, который состоялся в честь погибшего при исполнении служебного долга в 2005 году руководителя Советского РОВД города Махачкалы и заместителя начальника уголовного розыска МВД республики Магомеда Магомедова.

В скачках поучаствовали всадники со своими скакунами из разных районов Дагестана, в том числе из Шамильского, Лакского, Ботлихского, Гергебильского, Гунибского и так далее. Приятным сюрпризом для зрителей стало участие в этих скачках туристки из Москвы, 26-летней Любови Зимовской, с детства увлекающейся верховой ездой.

«Верховая езда, скачки – это мое хобби. Я сама была приятна удивлена выпавшей мне возможности поучаствовать в конных скачках в горах Дагестана. Я впервые приняла участие в подобном мероприятии, хотя верховой ездой увлекаюсь 20 лет. Мы находились в соседнем районе, когда поступило предложение поддержать одного из всадников и посмотреть зрелищное событие. Когда мы прибыли в село Гидиб, я показала свои навыки верховой езды. Организаторы приятно удивились и предложили мне не просто смотреть на скачки, а поучаствовать в них», – поделилась Любовь Зимовская.

Девушка добавила, что ей предоставили хорошего, проверенного, послушного и спокойного, несмотря на кличку, коня Буяна. К сожалению, Любовь с Буяном с первого участия не смогли попасть в шестерку призеров. Именно таким было решение экспертного жюри – выявить победителя и 5-х призеров для последующей мотивации.