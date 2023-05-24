Более 190 000 жителей Дагестана приняло участие в отборе объектов благоустройства в 2024 году

Больше 190 000 жителей Дагестана поучаствовало во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году, информирует пресс-служба Минстроя региона.

Голосование стартовало еще 15 апреля, а завершится 31 мая. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

До финала голосования есть еще неделя, но Дагестан уже превысил планируемое количество участников на 36 процентов. Самое высокое число проголосовавших зафиксировано в Махачкале – 121977 голосов.

Большую часть голосов граждане отдали следующим объектам: бульвару по улице Тотурбиева в Хасавюрте, парку в поселке Богатыревка и скверу по улице Времена года в Махачкале.