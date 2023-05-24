При содействии Дагестанского регионального социального Фонда «Все вместе» планируется издать книгу с биографией всех Дагестанцев, принявших участие в СВО

В 2022 году был открыт Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО в Украине.

Помимо предусмотренных мер государственной поддержки, Фонд осуществляет единовременную денежную выплату близким родственникам погибшего военнослужащего. Так, с момента начала деятельности, на счет фонда было перечислено более 300 млн. рублей из резервного фонда Республики Дагестан. Более 200 млн. рублей поступили на счет фонда от различных меценатов.

Из всех поступивших заявлений на осуществление выплаты, решение об отказе было вынесено только двум заявителям, по причине отсутствия близкого родства. Все остальные обращения были удовлетворены.

Помимо осуществления выплаты фонд оказывает социально-правовую помощь в вопросах связанных с погашением задолженности по ипотеке, а также помощь в оформлении загранпаспортов для совершения паломничества.

При содействии фонда планируется издать книгу с биографией военнослужащих из Дагестана. В настоящее время социальным Фондом «Все вместе» совместно с главами муниципальных образований и студенческими сообществами ведется работа по сбору материала обо всех участниках СВО. Активное участие в сборе информации принимают жены участников СВО и погибших военнослужащих.