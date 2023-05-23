Как озвучил Пахрутдинов, 26 мая в России празднуют День предпринимателя. В честь этого дня 2 июня пройдет мероприятие “Признание”. Там эксперты выявят лучших предпринимателей республики, государственного служащего, бизнес-компании, которые максимально содействуют развитию бизнеса. Мероприятие состоится в Махачкале.
В Махачкале пройдет церемония вручения премии «Признание» лучшим бизнесменам Дагестана
- Автор Дарья
- 23 мая, 2023. Вторник 15:26
Во вторник, 22 мая, на базе РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция начальника «БИСОМ» Абдулхакима Пахрутдинова и его заместителя, главы «Coffee Street Service» Шамиля Гусейнова.
По словам начальника «БИСОМ», в 11 номинациях поучаствуют 33 конкурсанта, на каждую номинацию будут выдвигаться по 3 человека.