Плановое отключение электроэнергии ожидается в Махачкале

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сообщает о плановом отключении электроэнергии в Махачкале завтра, 22 мая, с 9 до 17 в связи с проведением ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Махачкала-110».

Ограничение режима потребления энергоресурса будет введено по следующим адресам: улицы Поповича, Ротенко, Островского, Громова, Жукова, М. Гаджиева (75-115, 192-230), Строительная, Грибоедова, Артиллерийская, Хутинаева, Карьерная, Кумторкалинская, Громова, Кара-Караева, Мирзабекова (197-153; 144-180), район школы №52 (включительно) и другие примыкающие к ним улицы; микрорайон «Эльтав», Первая Махачкала; мкр. №5-8 п. Семендер, р-н ОПХ; квартал Учхоз, КОР, «Влага», «Юбилейный», «Вагонник», «Ракета»; кв-л «Локомотив», «Садовод», «Авангард», «Дружба», «Дачный», с 7 по 19 линию проспекта Акушинского (со стороны моря), ул. Пржевальского. Попова, Тагиева, М. Далгата, Луначарского, Даганова и другие примыкающие к ним улицы; пр. А. Акушинского, №32-90; 2-6 Магистральные ул., ГБУ Дом-интернат для престарелых «Ветеран», ГБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота», 1-й поселок.

Ограничение электроснабжения по указанным выше адресам вводится поэтапно и на несколько часов (от 2-х до 5-ти).

Ограничения электрической энергии по вышеуказанным адресам могут затронуть в том числе организации различных форм собственности, насосные станции и котельные установки. Ответственные потребители, электроснабжение которых предусмотрено от двух независимых источников питания, обязаны самостоятельно осуществить перевод электрических нагрузок на резервный источник питания.

Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. По всем вопросам электроснабжения можно обращаться в Махачкалинские городские электрические сети по номеру: 51-61-71.