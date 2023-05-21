ЗАМАНА - Учительница из Хасавюрта вошла в 5 лучших читающих учителей в мире

Учительница из Хасавюрта вошла в 5 лучших читающих учителей в мире

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21 мая, 2023. Воскресенье 02:21
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Учительница из Хасавюрта вошла в 5 лучших читающих учителей в мире

В Северной столице начался XVIII международный книжный салон, в рамках которого состоялся Суперфинал II Международного конкурса чтецов среди учителей «Живая классика».

Учительница из Хасавюрта вошла в 5 лучших читающих учителей в мире

Педагогу из школы №3 имени Джанхуватова из Хасавюрта Юлдуз Биярслановой удалось войти в топ-5 лучших читающих учителей в мире в конкурсе «Живая классика» среди учителей и кураторов. Уточним, марафон испытаний шел несколько месяцев, стартовал он с отправки видеозаявок, отборочных туров, республиканских соревнований и полуфинала. 

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