Учительница из Хасавюрта вошла в 5 лучших читающих учителей в мире

Педагогу из школы №3 имени Джанхуватова из Хасавюрта Юлдуз Биярслановой удалось войти в топ-5 лучших читающих учителей в мире в конкурсе «Живая классика» среди учителей и кураторов. Уточним, марафон испытаний шел несколько месяцев, стартовал он с отправки видеозаявок, отборочных туров, республиканских соревнований и полуфинала.