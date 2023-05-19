ЗАМАНА - Red Wings в мае запускает рейсы из Махачкалы в Сочи

Red Wings в мае запускает рейсы из Махачкалы в Сочи

Автор
19 мая, 2023. Пятница 16:24
|||
Red Wings в мае запускает рейсы из Махачкалы в Сочи

С 20 мая авиаперевозчик Red Wings открывает прямые рейсы из Махачкалы в Сочи, информирует пресс-служба махачкалинской воздушной гавани. 

Red Wings в мае запускает рейсы из Махачкалы в Сочи

Регулярные полеты будут осуществляться 2 раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Расписание рейсов по вторникам: вылеты из махачкалинского аэропорта в 07:20 с прилетом в Сочи в 09:00 (длина полета 1:40 минут); вылеты из аэропорта Сочи в 09:55 с прибытием в Махачкалу в 11:35 (длительность полета 1 час 40 минут). 

Расписание вылетов по субботам: вылеты из столицы Дагестана в 14:20 с прилетом в аэропорт Сочи в 16:00 (длина полета 1 час 40 минут); вылеты из аэропорта Сочи в 16:55 с прибытием в Махачкалу в 18:35 (длина полета 1 час 40 минут).

Прочитано 51 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top