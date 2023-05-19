В Каспийске прошел розыгрыш сертификатов на живых баранов и кормовые добавки

Автор Дарья |||

На XXIII Российской выставке племенных овец и коз прошел розыгрыш сертификатов на живых баранов и кормовые добавки, информирует Минсельхоз РД.