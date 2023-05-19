Пенсия по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются беззаявительно

Заместитель руководителя Управления установления пенсии ОСФР по Дагестану Муса Мусаев на республиканском радио ГТРК «Дагестан» поведал о том, что некоторые услуги Соцфонда оказываются беззаявительно, информирует пресс-служба учреждения.

Как заявил Мусаев, гражданину назначают пенсию на основании сведений, которые были получены из межведомственной информационной системы. В минувшем году в республике уже более 10000 пенсий по инвалидности оформлены как раз подобным образом.

Далее он уточнил, что они планируют назначать в беззаявительном порядке страховую и социальную пенсии по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых являются неизвестными. Детям умершего кормильца до совершеннолетия пенсия будет назначаться в сокращенные сроки – не позднее 5 рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра данных о граждан.

Пресс-служба добавила, что положения Закона о беззаявительном порядке назначения и перерасчета указанных пенсий и выплат начнут работать с начала 2024 года.