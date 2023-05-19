ЗАМАНА - Дагестанская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов»

Дагестанская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов»

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19 мая, 2023. Пятница 00:34
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Дагестанская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов»

Учащаяся девятого класса Республиканского центра образования Каспийска Роза Кушиева одержала победу во Всероссийском конкурсе «Школьная лига лекторов», информируют представители РЦО.

Дагестанская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов»

Финал конкурса состоялся во вторник, 16 мая. Дагестанка выступила с лекцией на тему «Малим гафну» («Учительница приехала»). В рамках своего выступления юная конкурсантка поведала о сложностях, с которыми столкнулись молодые педагоги, прибывшие из регионов России в горный Дагестан, дабы помочь народам региона построить новую жизнь, выучить русский язык и стать частью великого единого народа России.

Лауреатов наградили в столице страны на сцене Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».

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