Бывшего бухгалтера детского центра в Дагестане признали виновной в мошенничестве на 1,4 млн рублей

Сообщается, что женщина подделала документы и нелегально оформила трудоустройство в центр двух граждан, а в период с начала осени 2016 года по апрель 2020 года начисляла им денежные средства, которые присвоила и использовала для личных потребностей.



Также, с начала 2019 по апрель 2020 года она подделала документы и нелегально начисляла себе зарплату свыше установленных норм. В результате своими противоправными действиями бывший бухгалтер причинила ущерб стране на сумму больше 1,4 миллиона рублей.



Женщина получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.



