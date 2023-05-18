Абдулмуслимов поговорил с гостями выставки, среди которых были целые семейства, приезжающие с разных районов региона, а также туристы.
Площадка выставки овец и коз в Каспийске привлекла туристов и жителей самых отдаленных уголков Дагестана
- Автор Дарья
- 18 мая, 2023. Четверг 09:47
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 17 мая, во 2-й день Российской выставки овец и коз осмотрел площадку проведения мероприятия.
Все посетители в один голос подчеркивают высокую организацию и насыщенную программу выставки – тут можно не только посмотреть на редкие виды овец и коз, но еще и увидеть национальные подворья, поесть вкусный плов и другие блюда от местных производителей.
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