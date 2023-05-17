ЗАМАНА - 1 млн заявок за 5 сезонов: завершилась регистрация участников 5-го юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

1 млн заявок за 5 сезонов: завершилась регистрация участников 5-го юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

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17 мая, 2023. Среда 16:10
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1 млн заявок за 5 сезонов: завершилась регистрация участников 5-го юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Для участия в 5 юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пришло почти 160 000 (158 995) заявок от жителей всех субъектов России и 89 стран мира. Заявки начали принимать 4 апреля, а завершили 14 мая.

1 млн заявок за 5 сезонов: завершилась регистрация участников 5-го юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Участники опубликовали в системе биографическую анкету и видеоинтервью, так как это обязательное условие для доступа к дальнейшим заданиям дистанционного этапа.

Следующий этап: дистанционное тестирование. 

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.

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