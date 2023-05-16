Специально для участия в крупном мероприятии в Дагестан приехало более 90 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз из 26 российских субъектов и зарубежья. Чтобы принять участие в выставке, в регион прилетели заместитель главы Минсельхоза России Андрей Разин, председатель Выставочного комитета, Президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов и ее вице-президент, академик Российской академии наук Петр Чекмарев.
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