XXIII Российская выставка племенных овец и коз началась в Каспийске

На стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске стартовала XXIII Российская выставка племенных овец и коз. Посетить выставку можно до 19 мая.

Специально для участия в крупном мероприятии в Дагестан приехало более 90 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз из 26 российских субъектов и зарубежья. Чтобы принять участие в выставке, в регион прилетели заместитель главы Минсельхоза России Андрей Разин, председатель Выставочного комитета, Президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов и ее вице-президент, академик Российской академии наук Петр Чекмарев.

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