Ведомство является органом госвласти, реализующим госполитику в области религии в Дагестане и хадж-кампании, которая в нынешнем году пройдет в полном объеме.
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На базе агентства РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с руководителем Миннаца региона Энриком Муслимовым и заместителем муфтия республики Мухаммадом Мангуевым, где они обсудили организацию и проведение паломничества в 2023 году.
Ведомство является органом госвласти, реализующим госполитику в области религии в Дагестане и хадж-кампании, которая в нынешнем году пройдет в полном объеме.
Подробнее материал можно прочитать у нас на сайте тут.
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